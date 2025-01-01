Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landflucht

Folge 118: Landflucht

44 Min.Ab 12

Schwerer Unfall mit einem Traktor: Ein Autofahrer ist eingeklemmt und spürt seinen Arm nicht mehr. Doch vom Trecker-Fahrer fehlt jede Spur. Als der Landwirt eines nahegelegenen Bauernhofes auftaucht, kommen den Spezialisten Zweifel am Unfallhergang. - Ein Bademeister hat sich bei der Rettung einer Ertrinkenden eine schwere Verletzung zugezogen. Seine Frau sorgt sich nicht nur wegen der gebrochenen Nase. Als er dann einen Aussetzer hat, kommen die Ärzte der Wahrheit auf die Spur.

