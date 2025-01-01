Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 120: Mast- und Schotbruch
44 Min.Ab 12
Ein Segler wird schwer verletzt an Bord eines Segelbootes aufgefunden. Bald stellt sich heraus, dass er nicht das einzige Unfallopfer ist. - Eine junge Frau bricht mit starken Bauchschmerzen vor der Notaufnahme zusammen, Verdacht Nierenbeckentzündung. Aber ist das wirklich die Ursache ihrer Leiden? - Und: Eine Frau meldet schmerzgepeinigt, dass sie sich nicht mehr rühren kann. Dann wird sie ohnmächtig. Die Spezialisten machen sich auf den Weg.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1