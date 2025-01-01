Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 122: Partyalarm
43 Min.Ab 12
Eine Partylocation steht in Flammen! Während die Feuerwehr versucht, die letzten Gäste aus dem brennenden Gebäude zu retten, wird ihnen der Rückweg versperrt. - Ein Mädchen begleitet seinen verunfallten Vater in die Klinik und schwebt nur kurze Zeit später selbst in Lebensgefahr!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1