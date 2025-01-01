Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 126: Guck mal wer da steht
43 Min.Ab 12
Großeinsatz auf der Autobahn: Wegen eines stehenden Fahrzeugs auf der rechten Spur kommt es zu einem Unfall mit zahlreichen Verletzten. Unter ihnen ein Junge, der seine Beine nicht mehr bewegen kann ... - Eine Mutter bringt ihr Kind in die Notaufnahme, weil es sich eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hatte. Warum stand der Vater tatenlos daneben? Er scheint der wahre Notfall zu sein.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1