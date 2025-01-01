Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 127: Am seidenen Faden
44 Min.Ab 12
Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr: Ein Mann ist in einen dunklen Schacht gefallen. Er droht, in der Tiefe zu ersticken! - Ein Mann kommt wegen heftiger Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Was der Arzt bei seiner Untersuchung entdeckt, bringt alle aus der Fassung. - Rätselhafter Einsatz für die Autobahnpolizisten: Nach einer Pinkelpause findet eine Beifahrerin ihre Schwester verletzt und bewusstlos. Hat ihr jemand etwas angetan?
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
