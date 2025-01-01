Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Wer bist du?

SAT.1Staffel 4Folge 130
Wer bist du?

Wer bist du?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 130: Wer bist du?

44 Min.Ab 12

Ein Autofahrer muss mit schwerem Gerät aus einem Unfallwagen geborgen werden. Können die Spezialisten sein Leben retten? - Eine Frau kommt mit großen Schmerzen in die Notaufnahme. Als sie nach einer ergebnislosen Röntgenuntersuchung über Lähmungserscheinungen im Bein berichtet, spitzt sich die Lage dramatisch zu. - Ein Mann wird bewusstlos in einem Kellerfenster entdeckt: Wenn es sich nicht um einen Einbrecher handelt, warum blieb der Mann in dem Fenster stecken und kollabierte?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen