Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 131: Der heiße Stuhl
43 Min.Ab 12
Ein Azubi wird bei einem verheerenden Maschinenschlossereibrand von den Flammen im Treppenhaus eingeschlossen. Ist wirklich nur er im Gebäude? - Nach einem Treppensturz muss ein Patient reanimiert werden. Hat der wehleidige Mann nur eine Erkältung? - Ein bissiger Hund jagt einen Postboten in den Wald und kehrt mit einer blutigen Schnauze zurück. Was hat das Tier angerichtet?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1