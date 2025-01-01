Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der heiße Stuhl

SAT.1Staffel 4Folge 131
Der heiße Stuhl

Der heiße StuhlJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 131: Der heiße Stuhl

43 Min.Ab 12

Ein Azubi wird bei einem verheerenden Maschinenschlossereibrand von den Flammen im Treppenhaus eingeschlossen. Ist wirklich nur er im Gebäude? - Nach einem Treppensturz muss ein Patient reanimiert werden. Hat der wehleidige Mann nur eine Erkältung? - Ein bissiger Hund jagt einen Postboten in den Wald und kehrt mit einer blutigen Schnauze zurück. Was hat das Tier angerichtet?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen