Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 134: Liebe macht blind
44 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizei kann einem Crash gerade noch selber ausweichen. Während der Rettungsmaßnahmen rast ein weiterer Wagen ungebremst auf die Unfallstelle zu. - Ein als vermisst gemeldetes Mädchen wird mit rätselhaften Symptomen eingeliefert ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1