Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 140: Mann über Bord
44 Min.Ab 12
Drama am See: Ein Geschwisterpaar ist mit einem Bötchen in Not geraten. Werden die Spezialisten beide retten können? - Ein Teenager klagt über Lähmungserscheinungen. Steckt wirklich nur der angegebene Sportunfall dahinter? - Eine Frau und ihr Schwiegersohn sind verletzt und in einer prekären Lage. Die Unfallursache entpuppt sich als sehr außergewöhnlich.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1