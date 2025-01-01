Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Ball des Anstoßes

SAT.1Staffel 4Folge 141
Der Ball des Anstoßes

Der Ball des AnstoßesJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 141: Der Ball des Anstoßes

44 Min.Ab 12

Die Zöllner kontrollieren eine Gaststätte wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und stoßen auf kranke Mitarbeiter, die trotzdem hart weiterschuften. Der Chef behauptet standhaft, es sei alles in bester Ordnung. Der Fall liegt nicht so klar, wie es zunächst scheint. Außerdem: Eine junge Frau kommt in desaströsem Zustand in die Klinik. Ihr Grippe-Verdacht ist schnell widerlegt, doch was plagt die Frau dann?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen