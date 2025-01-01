Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 142: Gefangen im Internet
44 Min.Ab 12
Ein Taucher muss aus einem Tauchbecken gerettet werden. Doch sein Freund hat sich unter Wasser verfangen, schafft es von selbst nicht mehr an die Oberfläche und ihm geht die Luft aus! Die Spezialisten stehen vor einer schweren Herausforderung. Außerdem: Ein Abi-Streich geht nach hinten los, Schüler und Lehrer fallen völlig aus der Rolle. Schnell wird klar, dass keine Drogen im Spiel sind - aber was ist dann passsiert?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1