Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Kacke am dampfen

SAT.1Staffel 4Folge 148
Kacke am dampfen

Kacke am dampfenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 148: Kacke am dampfen

44 Min.Ab 12

Großeinsatz für den Zoll: Ein anonymer Hinweis führt die Spezialisten auf eine Baustelle. Was routiniert beginnt, nimmt eine dramatische Wendung: Ein Klohäuschen explodiert und das Leben eines Arbeiters hängt am seidenen Faden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen