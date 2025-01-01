Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Fund des Grauens

SAT.1Staffel 4Folge 151
Fund des Grauens

Folge 151: Fund des Grauens

44 Min.Ab 12

Horror-Fund auf der Landstraße: Eine Autofahrerin entdeckt einen Motorradstiefel auf der Fahrbahn - der Fuß steckt noch darin. Doch wo ist der Besitzer? Außerdem: Ärzte und Schwestern haben beide Hände voll zu tun, die Wutausbrüche eines Patienten unter Kontrolle zu bekommen.

SAT.1
