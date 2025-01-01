Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 151: Fund des Grauens
44 Min.Ab 12
Horror-Fund auf der Landstraße: Eine Autofahrerin entdeckt einen Motorradstiefel auf der Fahrbahn - der Fuß steckt noch darin. Doch wo ist der Besitzer? Außerdem: Ärzte und Schwestern haben beide Hände voll zu tun, die Wutausbrüche eines Patienten unter Kontrolle zu bekommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1