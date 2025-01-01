Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Granatenstimmung

SAT.1Staffel 4Folge 157
Granatenstimmung

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 157: Granatenstimmung

44 Min.Ab 12

Nach einem lauten Knall wird eine Hausbewohnerin vermisst. Die Spezialisten finden sie schließlich: Sie ist bewusstlos, in ihrem Gesicht und Körper stecken zahllose Splitter. Was ist bloß geschehen? - Ein Junge wird mit einer schweren Gehirnerschütterung in die Notaufnahme eingeliefert. Sein Bruder behauptet, dass er gestürzt ist - und bricht plötzlich selbst zusammen. - Krawall beim Wasserball. Zwei Männer streiten noch immer, als die Spezialisten ankommen.

SAT.1
