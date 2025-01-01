Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Mysteriöser Crash

SAT.1Staffel 4Folge 158
Mysteriöser Crash

Mysteriöser CrashJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 158: Mysteriöser Crash

44 Min.Ab 12

Schrecklicher Crash auf der Landstraße: Ein werdender Vater steuert den Wagen ungebremst in ein Stauende. Seine hochschwangere Frau scheint eher glimpflich davongekommen zu sein. Ihr Mann ist hingegen eingeklemmt und schwer verletzt. Doch auf dem Weg ins Krankenhaus setzen bei der Schwangeren die Wehen ein! Eigentlich sollte der werdenede Vater bei der Geburt unbedingt dabei sein, doch Komplikationen um das Baby spitzen die Situation dramatisch zu.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen