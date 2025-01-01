Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 165: Hey Mr. Trampolin-Man
44 Min.Ab 12
Großes Unglück im Garten: Ein Großvater ist durch ein Trampolin gebrochen und hat sich dabei einen Obstpflücker in den Bauch gerammt. Er droht zu verbluten. Wie konnte das geschehen? Außerdem: Ein Kind hat bei einem Autounfall eine schmerzhafte Begegnung mit einem Kaktus gemacht. Sind die Stacheln in seinem Gesicht womöglich giftig? Und wieso klagt der Onkel plötzlich über schlimme Bauchschmerzen?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1