Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Kulinarisches Chaos

SAT.1Staffel 4Folge 167
Kulinarisches Chaos

Kulinarisches ChaosJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 167: Kulinarisches Chaos

44 Min.Ab 12

Auf einem Food-Markt kracht ein Mann mit seinem Auto in einige Besucher. Dann verschwindet er einfach, nachdem er den Notruf abgesetzt hat. Als seine Frau auftaucht ist das Entsetzen groß, denn sie berichtet, dass auch ihre Tochter verschwunden ist, die bei ihrem Mann war. - Ein halluzinierender Mann ist in den Rhein gesprungen, da er glaubt zu verbrennen. Ein Drogenmissbrauch kann schnell ausgeschlossen werden, aber warum verhält sich der Mann dann derart seltsam?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen