Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 169: Brandgefährlich
44 Min.Ab 12
Eine Nachbarin sorgt sich um eine Rollstuhlfahrerin, die bei ihr im Haus lebt. Als die Feuerwehr deren Wohnungstüre aufbricht, zeigt sich schnell: Die Sorgen waren berechtigt! Außerdem: Eine junge Frau betritt die Klinik und zeigt Symptome einer schweren Nervenkrankheit. Doch die wahre Ursache überrascht alle. Und: In einem Wohngebiet kam es zu einem schweren Unfall: Ein Zwölfjähriger wurde von einem Auto erfasst und mitgeschleift. Warum hat der Fahrer nichts bemerkt?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
