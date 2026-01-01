Eingeschlossen zwischen SprossenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 172: Eingeschlossen zwischen Sprossen
44 Min.Ab 12
Nach einem Sturz von der Leiter spürt ein Teenager seine Beine nicht mehr! Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn im Keller breitet sich ein Feuer aus und es sind weitere Menschen in Gefahr!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
