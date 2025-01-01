Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 173: Siggi auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Der Zoll will einen Rocker-Club überprüfen, weil der Verdacht des Drogenschmuggels im Raum steht. Bei seiner Flucht verursacht einer der Verdächtigen einen Unfall mit einem Ehepaar, das dabei verletzt wird. Dann machen die Zöllner einen Fund, der ihnen die Haare zu Berge stehen lässt. - Eine Tante verbrüht ihrem Neffen unabsichtlich die Unterarme und bringt ihn in die Notaufnahme. Warum ihr der heiße Topf aus der Hand gerutscht war, bleibt zunächst ein Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1