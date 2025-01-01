Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Oma auf Abwegen

SAT.1Staffel 4Folge 178
Folge 178: Oma auf Abwegen

44 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge wird dehydriert aus einem parkenden Wagen befreit. Als seine Mutter auftaucht, wird schnell klar: Der Oma, die ihn im Auto allein ließ, muss etwas zugestoßen sein! - Ein Schüler leidet urplötzlich unter heftigem Husten. Dann kollabiert auch sein älterer Bruder in der Notaufnahme. Was verschweigen die beiden Jungs? - Ein Autofahrer flüchtet aus einer Verkehrskontrolle. Kurz darauf wird ein Stelzenclown überfahren und schwer verletzt ...

