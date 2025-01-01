Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 25: Tiefkühlware
44 Min.Ab 12
Bei einer allgemeinen Zollkontrolle stoßen die Beamten auf eine junge Frau, deren Gesundheit Grund zu großer Sorge bietet. Als sich herausstellt, was ihren schlechten Zustand verursacht, eröffnet sich den Zöllnern ein grauenvolles Szenario. - Ein kleines Mädchen erleidet einen allergischen Schock. Die Spezialisten können nur mit großer Mühe herausfinden, wie es dazu kam. - Horrorvorstellung eines jeden Fahrschülers: Während der praktischen Prüfung ereignet sich ein Unfall.
