Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 36: Hexenverbrennung
44 Min.Ab 12
Als den Spezialisten eine brennende Person gemeldet wird, ist höchste Eile geboten, doch aufgebrachte Anwohner erschweren die Anfahrt. Nachdem die Rettungskräfte vor Ort eingetroffen sind, ändert sich die Situation dramatisch. - Ein Familienvater wird in die Klinik gebracht. Zunächst wird ein Schlaganfall vermutet, doch die Symptome passen nicht zu seinem Zustand. Schließlich kommt dem Arzt ein schlimmer Verdacht.
