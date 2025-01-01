Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ordnung muss sein

SAT.1Staffel 4Folge 44
Ordnung muss sein

Ordnung muss seinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 44: Ordnung muss sein

44 Min.Ab 12

Einsatz auf der Autobahn! Ein verunfallter Motorradfahrer wird von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. - Notfall im Krankenhaus! Das Baby eines jungen Ehepaares lässt sich einfach nicht beruhigen. Als der Arzt das Kind untersucht, macht er eine überraschende Entdeckung.

