Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 44: Ordnung muss sein
44 Min.Ab 12
Einsatz auf der Autobahn! Ein verunfallter Motorradfahrer wird von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. - Notfall im Krankenhaus! Das Baby eines jungen Ehepaares lässt sich einfach nicht beruhigen. Als der Arzt das Kind untersucht, macht er eine überraschende Entdeckung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
