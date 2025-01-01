Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 53: Verbrannt und vergoldet
44 Min.Ab 12
Bei einer Kanu-Club-Feier am Rhein geht ein PKW in Flammen auf. Die Spezialisten müssen die schwerverbrannte Wagenbesitzerin versorgen - und herausfinden, wer das Party-Feuerwerk entwendet und auf den Wagen abgeschossen hat. - Eine Schülerin wird in die Klinik gebracht. Da sie vor dem Vater nicht über ihre schlimmen Übelkeitsbeschwerden reden will, befürchtet der, sie könne ungewollt schwanger sein. Der Arzt hat jedoch bald einen anderen Verdacht ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1