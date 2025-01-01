Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang

SAT.1Staffel 4Folge 62
Folge 62: The Big Bang

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten behandeln Verletzte bei einer Grillfeier auf einer Waldlichtung, als ein Auto explodiert. Während der Rettung eines Schwerverbrannten stößt die Feuerwehr auf Hinweise, dass hier alte Weltkriegs-Minen liegen - und somit alle Gäste und Retter in größter Gefahr schweben!

