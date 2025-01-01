Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 68: Zuckerbrot und Pilze
44 Min.Ab 12
Eine Junge stürzt vom Dach eines Bauernhofs. Während die Spezis um sein Leben kämpfen, fängt sein Vater an zu halluzinieren. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als der zweite Sohn offenbar ebenfalls unter Wahnvorstellungen leidet und zur rollenden Gefahr wird. - Eine junge Frau kommt nach einem Zusammenbruch mit heftigen Platzwunden am Kopf in die Notaufnahme. Die Spezialisten vermuten eine Essstörung hinter ihrem Schwächeanfall.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1