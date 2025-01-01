Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Von stummen Zeugen

SAT.1Staffel 4Folge 73
Von stummen Zeugen

Von stummen ZeugenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 73: Von stummen Zeugen

44 Min.Ab 12

Ein Mann muss auf der Autobahn unter den ängstlichen Blicken seiner Familie schwerverletzt von der Feuerwehr aus seinem PKW geschnitten werden. Wie kam es zu dem Unfall? - Ein kleiner Junge wird mit starken Bauchschmerzen von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht. Ist es wirklich eine Blinddarmentzündung? - Und: Die Zollbeamten machen in einer Firma eine Stichprobe auf Schwarzarbeit - und stoßen dabei auf eine Reihe Ungereimtheiten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen