Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 78: Blitzfiguren
44 Min.Ab 12
Eine Grillparty endet in einer Katastrophe: Mehrere Blitze schlagen um das Haus der Benders ein und verletzen drei Familienmitglieder. Schafft es Meike, ihren bewusstlosen Mann zu reanimieren? - Die übermüdete Mutter Marie Seidel verursacht einen Verkehrsunfall und bleibt als einzige unversehrt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
