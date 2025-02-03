Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 4Folge 97vom 03.02.2025
43 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12

Einsatz am Hafen: Ein Schweißer ist zwischen zwei Containern eingeklemmt und somit in Lebensgefahr. Doch wie ist der Facharbeiter in diese Lage gekommen? - Großalarm in der Klinik: Ein Hoverboard-Fahrer verliert die Kontrolle über sein Gefährt und verursacht einen schweren Zusammenstoß mit dem Hausmeister. Die hochschwangere Ehefrau des Adrenalin-Junkies ist außer sich!

SAT.1
