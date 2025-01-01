Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 29: Nicht mit meiner Tochter
44 Min.Ab 12
Eine 19-Jährige packt mit ihrer Mutter den Umzugstransporter, als jemand das Fahrzeug stiehlt und mit den Frauen im Laderaum abhaut. Kann der Wagen über das Handy geortet werden? - Außerdem: Eine junge Frau wird mit einer Kopfverletzung eingeliefert. Ihre Mutter befürchtet, dass sie in zwielichtige Kreise geraten ist. - Und: Eine Mutter vermisst ihren 6-jährigen Sohn. Dieser wird von Zollbeamten im Auto des Vaters gefunden - neben gefährlicher Ladung.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1