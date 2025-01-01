Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 40: Die Jagd
44 Min.Ab 12
Auf einem Aussichtsturm werden Spaziergänger ausgeraubt - der Bruder der Ersthelferin Laura leistet Widerstand, wird attackiert und bricht mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung zusammen. - Als sich Monas Freund Jan nach einem Radunfall in der Notaufnahme völlig durchgeknallt verhält, vermutet sie, dass dessen Bruder seine Hände im Spiel hat. - Als sich Bürohengst Thomas mit Aikido fit machen will, bricht er schon beim Aufwärmtraining zusammen.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1