Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 45: Trommeln in der Tiefe
44 Min.Ab 12
Als Anna ihre Eltern besucht, stößt sie auf ein grauenhaftes Szenario: Ihr Vater liegt in desolatem Zustand auf dem Küchenboden und von ihrer Mutter fehlt jede Spur. Wahnhaft spricht der Erkrankte von einem Trommeln im Gemäuer. Was ist hier bloß los? - Annika ist entsetzt - ihr Freund wird Opfer eines Rasers, der Unfallflucht begeht. - Ina und Theresa machen einen Probebesuch im Fitnessstudio. Doch beim Training mit dem dubiosen Trainer Mike kommt es schnell zu einem Unfall ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1