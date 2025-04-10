Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 63vom 10.04.2025
44 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Auf seinem Junggesellenabschied wird der Bräutigam von seiner Ex überrascht, die aus einer Torte springt und ihn lebensgefährlich verletzt. - Ein Mann hängt mit seinem Ohr im Reißverschluss des Tops seiner Freundin fest. Wie konnte es zu so einem seltsamen Unfall kommen? - Eine Mutter findet ihren zehnjährigen Sohn verletzt in der Wohnung des Nachbarn. Der sollte auf Filius aufpassen, ist aber spurlos verschwunden ...

