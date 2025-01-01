Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rammbock

SAT.1Staffel 6Folge 73
Folge 73: Rammbock

44 Min.Ab 12

Eine Mutter muss mit ansehen, wie ihre Tochter auf der Autobahn von einem anderen Autofahrer gerammt wird und schwer verunglückt. Sie wird das Gefühl nicht los, dass der ihr völlig unbekannte Mann den Unfall absichtlich provoziert hat. Ein Mann hat eine Nierenspende von seinem Bruder erhalten. Nach einem Unfall schweben plötzlich beide in Lebensgefahr: Stößt der Körper des 30-Jährigen die gespendete Niere ab? Und ist die verbliebene Niere des Bruders nun irreparabel beschädigt?

SAT.1
