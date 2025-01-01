Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 94: Feuersturm im Wasserturm
44 Min.Ab 12
Feuer im Wasserturm: Eine Ehefrau bangt um ihren vermissten Mann. Doch wer ist die unbekannte Frau in Dessous, die die Feuerwehr aus der obersten Etage retten muss? - Eine Mutter schwört auf die rein pflanzliche Ernährung für ihre Kinder. Doch ihre Tochter leidet an einem Nährstoffmangel. - Ein Ehemann wird Zeuge, wie seine Frau von einem Motorrad angefahren wird. Sie wirkt durcheinander und behauptet, eben noch in einem Flugzeug gesessen zu haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1