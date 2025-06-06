Leise rieselt das GeldJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 113: Leise rieselt das Geld
23 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Eine Frau findet ihren Ehemann schwerverletzt im Garten. Die Spezialisten eilen zur Hilfe, doch dann machen sie eine überraschende Entdeckung. - Eine Mutter findet ihre schick gemachte Teenie-Tochter ohnmächtig zuhause vor - im Wohnzimmer ist Filmdreh-Equipment aufgebaut. Was ist hier passiert?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1