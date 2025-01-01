Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Kopfsache

SAT.1Staffel 7Folge 120
Kopfsache

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 120: Kopfsache

23 Min.Ab 12

Horrorvorstellung eines jeden Fahrschülers: Während der praktischen Prüfung ereignet sich ein schlimmer Unfall. Doch ist wirklich ein Hase schuld, der plötzlich auf die Straße gelaufen sein soll? - Eine Heizdecke fängt Feuer und verursacht einen Wohnungsbrand. Kommen die Spezialisten noch rechtzeitig, um die Bewohnerin zu retten?

