Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 175: Kopf und Kragen
23 Min.Ab 12
Eine Autofahrerin verunfallt auf der Autobahn. Was sie berichtet, klingt unglaublich: Auf der Motorhaube eines fahrenden Pkw stand ein junger Mann. Wie kam es zu dieser waghalsigen Aktion?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1