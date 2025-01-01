Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 22: Schall und Rauch
44 Min.Ab 12
Als ein junger Mann seine Angebetete zum ersten Date abholen will, stürzt sie im Treppenhaus und wird ohnmächtig. Dann stellt der Notarzt vor Ort rätselhafte Vergiftungssymptome fest ... - Und: Der Zoll kontrolliert einen Lkw, da kollabiert die vom Trucker mitgenommene Tramperin. Simuliert sie oder hat sie etwas zu verbergen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1