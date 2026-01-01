Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Akt der Verzweiflung

SAT.1Staffel 7Folge 36
Akt der Verzweiflung

Akt der VerzweiflungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 36: Akt der Verzweiflung

44 Min.Ab 12

Zwei Freundinnen setzen einen aggressiven Mann mit Pfefferspray außer Gefecht. Als dieser ungewöhnliche Symptome zeigt, stehen die Spezialisten vor einem Rätsel. - Eine Frau kommt mit akuten Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Steht ihr Gesundheitszustand mit ihrem gewalttätigen Ex-Freund in Verbindung? - Die Spezialisten suchen im Wald nach einem verschwundenen Jäger. Kaum haben sie ihn gefunden, fällt ein Schuss. Hat es jemand auf die Einsatzkräfte abgesehen?

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen