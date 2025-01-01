Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 46: Eis, Eis, Baby
44 Min.Ab 12
Drei junge Männer verteilen im Rahmen ihres Promo-Jobs Eis am See. Plötzlich geht es ihnen zunehmend schlecht. Liegt es am Eis? - Außerdem: Ein junger Vater wird in die Klinik geliefert, er hat ein Messer im Rücken. Angeblich ein Unfall, doch dem Arzt kommen Zweifel ... - Und: Eine ältere Dame wählt den Notruf, weil ihre Nachbarin die Tür nicht öffnet. Doch die Nachbarin bleibt nicht die einzige Patientin ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1