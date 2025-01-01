Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 46
44 Min.Ab 12

Drei junge Männer verteilen im Rahmen ihres Promo-Jobs Eis am See. Plötzlich geht es ihnen zunehmend schlecht. Liegt es am Eis? - Außerdem: Ein junger Vater wird in die Klinik geliefert, er hat ein Messer im Rücken. Angeblich ein Unfall, doch dem Arzt kommen Zweifel ... - Und: Eine ältere Dame wählt den Notruf, weil ihre Nachbarin die Tür nicht öffnet. Doch die Nachbarin bleibt nicht die einzige Patientin ...

