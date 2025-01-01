Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Von stummen Zeugen

SAT.1Staffel 7Folge 54
Von stummen Zeugen

Von stummen ZeugenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 54: Von stummen Zeugen

55 Min.Ab 12

Ein Mann muss auf der Autobahn schwerverletzt von der Feuerwehr aus seinem Pkw geschnitten werden. Wie kam es zu dem Unfall? - Ein Junge wird mit Bauchschmerzen von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht. Ist es wirklich eine Blinddarmentzündung? - Die Zollbeamten machen in einer Firma eine Stichprobe auf Schwarzarbeit - und stoßen auf merkwürdige Ungereimtheiten. - Team Delta folgt dem Notruf einer Frau, die ihren Sohn verletzt und bewusstlos im Garten gefunden hat.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen