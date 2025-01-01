Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 54: Von stummen Zeugen
55 Min.Ab 12
Ein Mann muss auf der Autobahn schwerverletzt von der Feuerwehr aus seinem Pkw geschnitten werden. Wie kam es zu dem Unfall? - Ein Junge wird mit Bauchschmerzen von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht. Ist es wirklich eine Blinddarmentzündung? - Die Zollbeamten machen in einer Firma eine Stichprobe auf Schwarzarbeit - und stoßen auf merkwürdige Ungereimtheiten. - Team Delta folgt dem Notruf einer Frau, die ihren Sohn verletzt und bewusstlos im Garten gefunden hat.
Weitere Folgen in Staffel 7
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1