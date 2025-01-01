Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 62: Die Frau aus dem Wasser
44 Min.Ab 12
Alarm am Badesee: Eine bewusstlose Frau wird vom DLRG-Team aus dem Wasser gerettet. Doch niemand scheint sie zu kennen. Außerdem: Ein Kioskbesitzer bricht während der Arbeit zusammen. Erst als Polizeibeamte wegen einer vermuteten Straftat den Kiosk betreten, kommen die Spezis der Ursache des Zusammenbruchs auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1