Die Brücke von Fühlingen

SAT.1Staffel 7Folge 74
Folge 74: Die Brücke von Fühlingen

44 Min.Ab 12

Ein junger Mann hängt regungslos am Seil unter einer Brücke und droht, ins Wasser zu stürzen. Was hat er dort zu suchen? - Außerdem: Ein Familienausflug mit Hund endet nach einem Unfall des Vaters in der Notaufnahme: Wieso kann er plötzlich nichts mehr hören? - Und: Eine Hobbytöpferin bekommt zittrige Hände. Sie befürchtet, an Parkinson erkrankt zu sein. Da beginnen plötzlich die Hände des Ehemannes ebenfalls an zu zittern ...

SAT.1
