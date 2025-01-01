Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 78: Zu Fall gebracht
44 Min.Ab 12
Zwei Slackliner wollen hoch hinaus. Doch der Erfahrenere der beiden gerät auf dem Drahtseil in Panik, der andere taumelt und stürzt in die Tiefe. Was hat zu dem lebensgefährlichen Unfall geführt? - Unfall beim Cowboy-und-Indianer-Spiel. Einer Achtjährigen steckt ein selbstgebastelter Pfeil im Rücken. - Ein Notruf einer Frau geht in der Leitstelle ein, dann bricht der Anruf ab. Die Spezis finden die somnolente Patientin mitten im Wald. In ihrer Hand: Ein abgetrennter Finger!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
