Auf Streife - Die Spezialisten

Autoknacker Lebensretter

SAT.1Staffel 7Folge 82vom 08.08.2024
Autoknacker Lebensretter

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 82: Autoknacker Lebensretter

44 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 12

Die Inhaberin eines Frisörsalons entdeckt in einem parkenden Auto eine bewusstlose Frau. Das Auto ist verschlossen - ist bereits jede Hilfe zu spät? - Eine Frau bringt ihren Vater mit starkem Nasenbluten in die Klinik. Wurde der Mann geschlagen? - Nach einem Fußballspiel verschwindet ein 16-Jähriger auf der Toilette, um sich zu übergeben. Als der Teenager nicht mehr reagiert, brechen die Spezis die Tür auf. Was ist passiert?

