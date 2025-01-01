Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 89
Folge 89: Alles für die Katz

44 Min.Ab 12

Eine 30-Jährige hat den perfekten Mann gefunden! Doch als sie für ihn kochen will, ist der Traumprinz plötzlich wie verwandelt. Woher kommen seine Wahnvorstellungen? - Der Feueralarm in einer Lackfabrik wird für die Spezialisten zu einem Spießrutenlauf, denn offenbar tritt im Gebäude ein giftiges Gas aus. - Eine 12-Jährige kommt mit Übelkeit und Erbrechen ins Krankenhaus. Schnell macht der Arzt eine interessante Entdeckung ...

