Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 95: Keine Selbstbedienung
44 Min.Ab 12
Der Albtraum einer Ehefrau und Mutter wird wahr: In der Autowerkstatt ihres Mannes ist ein Feuer ausgebrochen - und ihr Mann und ihr Sohn sind noch in der Halle. - Ein Unbekannter wird in die NA eingeliefert - in seinem Bauch steckt die Stange eines Regenschirmgerippes. Wer ist der Mann und liegt ein Gewaltverbrechen vor? - Schock auf dem Rastplatz: Der Freund einer Frau ist spurlos verschwunden, am Kotflügel seines Sprinters ist Blut! Wurde er Opfer eines tragischen Unfalls?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1