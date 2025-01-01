Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 10: Der zieht richtig gut
Ab 12
Ein Autobrand stellt die Spezis vor ein Rätsel: Der qualmende Wagen auf einem Schrottplatz lässt sich einfach nicht löschen. - Ein türkischer Mann glaubt, dass ihn der deutsche Freund seiner Tochter von der Leiter gestoßen hat. War das tatsächlich eine Attacke oder steckt etwas anderes hinter dem verstörenden Vorfall? - Ein Mann wird auf der Straße von einer panisch flüchtenden Frau umgerannt und verletzt. Was ist passiert, dass sich die Frau derart fürchtet?


